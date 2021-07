'Zijn op de plaats waar je wilt zijn voordat je sterft. Kees maakte dat mogelijk'

Onder Veldboer groeide de stichting Ambulance Wens uit tot een organisatie met enkele vaste medewerkers, zo'n 270 medisch geschoolde vrijwilligers, afdelingen door het hele land en meerdere eigen wensambulances.

"Om nog ergens heen te kunnen, hebben patiënten zuurstof nodig, morfinepompen en gespecialiseerd personeel. Binnen de reguliere zorg is dat niet te regelen", zegt De Hosson. "Door de wensambulances kunnen mensen die heel erg ziek zijn, toch nog dat ene doen wat ze zo graag willen. Het is niet in woorden uit te drukken wat dat voor iemand betekent. Op die manier kun je dingen afsluiten."

Patiënten hoeven niets te betalen. De kosten worden gedekt met giften en donaties die de stichting krijgt.

In 2016 werd de Rotterdammer Veldboer door de BBC uitgeroepen tot meest inspirerende persoon. Zijn initiatief is overgenomen in Australië, Brazilië, Ecuador, Israël en Japan.

Naar huis

Ook in coronatijd werden wensen vervuld. Zo ging Madurodam speciaal open voor een kankerpatiënt die daar nog eenmaal met zijn zoontje naar toe wilde. Maar de meeste ritten van Stichting Ambulance Wens gaan naar huis. Want mensen die al lang in een hospice of ziekenhuis liggen, willen graag nog een keer hun eigen huis zien.

Zo ook de moeder van Laurie Wiechmann. Nog geen twee weken geleden brachten vrijwilligers van Ambulance Wens de 95-jarige vrouw vanuit haar woonplaats Ruurlo naar haar geboortestreek in Zuid-Limburg. "Mijn moeder is helaas veel van haar herinneringen kwijt, maar ze weet nog wel dat ze in Hoensbroek is geboren en opgegroeid. De plek is van grote betekenis voor haar en ons gezin."

Het was spannend of dat door zou gaan, want in de regio Valkenburg was veel wateroverlast door de overstromingen. "Maar het was een prachtige dag voor mijn moeder en ons." Wiechmann noemt het "ontzettend mooi" dat de stichting deze dag mogelijk heeft gemaakt. "Het is een prachtige stichting en wat zal de heer Veldboer enorm gemist worden."