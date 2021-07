Griekenland zoekt visser die zeldzame zeehond doodde met speer

In Griekenland wordt gezocht naar degene die een zeldzame zeehond heeft gedood. 'Kosti', zoals bewoners van het eiland Alonissos de zeehond noemen, werd in 2018 als pup tijdens een zware storm gered en was sindsdien het symbool van het eiland.

Het gaat om een monniksrob, een zeehondensoort waarvan er in het wild nog maar 700 over zijn. De helft van de populatie leeft in Griekenland en geldt als beschermde diersoort.

De Griekse actiegroep die de zeehond opving als pup, vermoedt dat de zeehond met een speerpistool is gedood. "De speer kwam waarschijnlijk van een boot", zegt woordvoerder Dimitris Tsiakalos tegen de BBC. De organisatie roept getuigen op zich te melden bij de politie en zegt van plan te zijn de dader aan te klagen.