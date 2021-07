Familie mishandeld meisje Amstelveen overrompeld door steun

De politie zoekt getuigen van de mishandeling van een meisje in een speeltuintje in Amstelveen, gistermiddag. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan haar verwondingen. De vader van het 14-jarige meisje heeft aandacht gevraagd voor het voorval op LinkedIn. Hij postte vanochtend dat de familie overrompeld is door steunbetuigingen uit binnen- en buitenland.

De politie zegt op zoek te zijn naar vier à vijf jongens van tussen 11 en 15 jaar. Een woordvoerder zegt de zaak hoog op te nemen. Camerabeelden worden geïnventariseerd en opgevraagd.

De vader beschreef gisteren op het digitale netwerkplatform hoe zijn dochter Frédérique door haar eigen wijk liep, toen ze werd aangesproken door een jongen van omstreeks 14 jaar. Die vroeg haar of ze een jongen of een meisje is. "Dat maakt toch niet uit", antwoordde het meisje, waarop de jongen zijn vraag op hoge toon herhaalde. "Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn", zei ze terug.

Daarop werd ze door de jongen en anderen die zich bij hem hadden gevoegd herhaaldelijk in het gezicht geslagen. De vader schrijft dat ze er een gebroken neus en een kaakfractuur aan over hield, enkele tanden moet missen en ernstige verwoningen in het gezicht heeft. Hij voegde een foto van het toegetakelde meisje toe.

'Ongelofelijk trots'

De vader schrijft "ongelofelijk trots" te zijn op zijn dochter Frédérique omdat ze "wil zijn wie ze is". "Jongen of meisje, hetero, gay of biseksueel, het maakt haar (en ons allemaal) niet uit."

De Amsterdamse politiewoordvoerder zegt dat lhbti-gerelateerd geweld een van de prioriteiten van de politie is. "Dit is een mishandeling met een dergelijke mogelijke achtergrond. We willen niet alleen zeggen dat dit onze prioriteit is, maar daar ook op handelen."

Vandaag schrijft de vader dat zijn dochter thuis in familiekring herstelt van de gebeurtenissen van gisteren. Hij dankt iedereen die zijn steun heeft uitgesproken en ondertekent met de hashtag #jemagzijnwiejijwilzijn