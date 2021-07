Hoe kan België zich wapenen tegen extreme regenval in de toekomst?

Ook Meire benadrukt dat er in de toekomst drastische maatregelen getroffen moeten worden in het landschap. Veel gebieden zijn geasfalteerd en betegeld waardoor het water niet kan worden opgenomen door de grond.

"We moeten ons landschap als een buffer zien voor het water. We hebben het landschap nu heel glad gemaakt door het kappen van bomen en door veel te asfalteren. We zullen de ruwheid van dat landschap weer moeten herstellen", zegt Meire.

Rivieren houden zich niet aan grenzen

Een ander punt van verbetering is, volgens deskundigen, dat er veel beter moeten worden samengewerkt met nationale en internationale waterschappen. In België zijn de waterschappen verdeeld per gewest. Je hebt Waalse en Vlaamse en Brusselse waterschappen.

Maar rivieren houden zich niet aan deze grenzen. Zo stroomt de Maas door Noord-Frankrijk, België en Nederland. De samenwerking tussen deze waterschappen is volgens Meire nu nog beperkt. "Het is essentieel als alle waterschappen in het binnen- en buitenland gaan samenwerken."

In België lijkt de watersnood iedereen te hebben wakker geschud. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft al een onderzoek aangekondigd naar wat er in de toekomst allemaal beter kan. Duidelijk is dat de Belgische overheid de komende jaren flink zal moeten investeren.