Evenementenbranche over streep door meerdaagse festivals: 'Beter nu dan op laatste moment'

De evenementenbranche reageert gelaten op het kabinetsbesluit om meerdaagse festivals met overnachtingen niet door te laten gaan. Zo laat de Alliantie van Evenementenbouwers weten dat het nieuws "een hele trieste constatering en een bittere pil" is, maar het besluit wel te begrijpen.

Er werden extra eisen gesteld aan de festivals wat het organiseren ingewikkelder maakt, zoals op alle dagen testen. Door die eisen en de snelle opkomst van de deltavariant kan volgens de alliantie de kwaliteit en verantwoorde festivalbeleving niet gewaarborgd worden.

Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers laat weten dat de festivals zekerheid nodig hadden. "Beter nu dan op het laatste moment. Organisatoren kunnen de rekening gaan opmaken en gebruikmaken van de garantieregeling." Het kabinet heeft ruim 400 miljoen euro uitgetrokken om organisatoren te compenseren.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg noemt het "verschrikkelijk voor alle bezoekers" dat Lowlands niet doorgaat maar dat het niet te organiseren was met testen. "Een hele erge teleurstelling."

Eendaagse festivals

In totaal gaat het tot 1 september om zo'n acht meerdaagse festivals die niet doorgaan, waaronder Mysteryland, Lowlands en Down the Rabbit Hole.

Over de eendaagse evenementen heeft het kabinet nog geen besluit genomen. Dat zal naar verwachting voor 13 augustus gebeuren. De branche roept het kabinet op daarover zo snel mogelijk een beslissing te nemen.

Het volgens Westermann niet mogelijk voor de meerdaagse evenementen om er nog een eendaags festival van te maken.

Demissionair premier Rutte maakte vandaag het besluit over de meerdaagse festivals bekend: