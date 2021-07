Podcast De Zomerdag: eindelijk weg uit Afghanistan

Op 11 september, precies twintig jaar na de aanslagen in New York, komt er een officieel einde aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Nederland haalde in mei de laatste militairen al terug.

Aanleiding voor een gesprek in De Dag met Afghanistan-kenner Bette Dam. Zij woonde jaren in Afghanistan en reisde er in tegenstelling tot veel journalisten niet 'embedded' met het leger mee, maar trok haar eigen plan. En ze trekt na twintig jaar ook andere conclusies, die niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar volgens haar wel belangrijk zijn om te vertellen.

De podcast De Dag is met zomerstop tot 23 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.