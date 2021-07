Nieuw op de Werelderfgoedlijst: kuuroorden, een tempel en een spoorlijn

El Retiro-park en Paseo del Prado-boulevard in Madrid

Volgens het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de Paseo del Prado een van de eerste boulevards in Europa waar inwoners "van alle klassen" hun vrije tijd kunnen besteden. El Retiro is onder meer bekend vanwege het meer waarop met bootjes kan worden gevaren. In het park stond ooit het paleis van koning Filips IV.