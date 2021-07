Nieuw-Zeeland neemt vermoedelijke IS-vrouw toch terug na rel met Australië

Nieuw-Zeeland heeft besloten om een vrouw te repatriëren die beschuldigd wordt van lidmaatschap van terreurbeweging IS. De 26-jarige vrouw zit sinds februari met haar twee kinderen vast in Turkije. Ze zijn gearresteerd toen ze probeerden vanuit Syrië illegaal de Turkse grens over te steken.

De repatriëring van de vrouw leidde in februari tot spanningen tussen de Australische en de Nieuw-Zeelandse regering. De vrouw komt uit Nieuw-Zeeland, maar woont al sinds haar zesde in Australië en had ook een Australisch paspoort. Australië heeft echter dat staatsburgerschap afgenomen, waardoor de Turkse autoriteiten noodgedwongen naar Nieuw-Zeeland keken voor de uitlevering.

Dat wekte wrevel bij de Nieuw-Zeelandse premier Ardern. Ze vindt dat Australië de verantwoordelijkheid voor de vrouw ontloopt. "Nieuw-Zeeland is het eerlijk gezegd zat dat Australië problemen exporteert", sprak ze in februari geërgerd tot haar Australische evenknie Morrison.

'Familie nu verantwoordelijkheid Nieuw-Zeeland'

Ardern zegt nu dat ze heeft geprobeerd Australië te overtuigen van de noodzaak om de vrouw terug te nemen, gezien haar sterkere binding met dat land. "Helaas weigerde Australië het afnemen van haar staatsburgerschap terug te draaien."

Daarom heeft Nieuw-Zeeland nu alsnog besloten de verdachte te repatriëren, "ook met het oog op onze internationale verantwoordelijkheden en het feit dat bij deze specifieke zaak ook kinderen betrokken zijn". "Ze zijn niet de verantwoordelijkheid van Turkije en omdat Australië weigert de familie op te nemen, zijn ze nu de onze", aldus Ardern.

De Nieuw-Zeelandse premier zegt in nauw contact met politie en justitie te staan over de terugkeer van de vrouw en benadrukt dat de risico's voor de bevolking zo klein mogelijk worden gemaakt. Ardern zegt dat een strafrechtelijk onderzoek naar de vrouw een zaak is voor de politie, en zegt verder dat verdachten van lidmaatschap van een terreurbeweging vanzelfsprekend worden onderzocht.

Gesteggel over nationaliteit

Bij een IS-vrouw uit Nederland bleek in 2019 al eens dat Turkije geen boodschap heeft aan gesteggel over de nationaliteit van verdachten van IS-lidmaatschap. Zo werd Fatimah H. uit Tilburg met haar twee kinderen op het vliegtuig naar Nederland gezet, terwijl het kabinet aan Turkije had laten weten dat ze tot ongewenste vreemdeling was verklaard.