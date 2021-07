Wekdienst 26/7: Unesco beslist over Nederlands erfgoed • Van der Poel in actie in Tokio

Wat heb je gemist?

De beide Kamers van het Franse parlement hebben de nieuwe coronamaatregelen van de regering goedgekeurd. Om de oplopende besmettingscijfers een halt toe te roepen komt er een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers en moeten Fransen een gezondheidspas laten zien om naar cafés, restaurants en evenementen te mogen.

De Franse Tweede Kamer had de plannen al eerder goedgekeurd, maar in de nacht van zaterdag op zondag had de Senaat de wet op meerdere punten gewijzigd. Hierdoor moesten beide Kamers het eens worden over de aanpassingen en dat is nu dus gebeurd. Zaterdag gingen nog honderdduizenden Fransen de straat op om te demonstreren tegen de nieuwe coronawet.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Veel rijke Brazilianen willen niet langer wachten ze aan de beurt zijn voor een coronavaccin en tellen veel geld neer voor een reis naar het buitenland, waar ze snel een prik kunnen krijgen.

"Als je naar de VS gaat voor een prik, zorg je dat er meer vaccins zijn voor Brazilianen":