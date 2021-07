Verdachten opgepakt voor dood Nederlander in Kenia, 'vrouw beraamde moord'

In Kenia zijn twee personen gearresteerd die worden verdacht van het vermoorden van een 55-jarige Nederlander in de stad Mombassa. Het gaat om een 22-jarige man en een vrouw van wie de leeftijd onbekend is.

Een van de twee heeft volgens lokale media inmiddels een bekentenis afgelegd, waarin de Keniaanse vrouw van de Nederlander wordt aangewezen als het brein achter het moordcomplot.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten op de hoogte te zijn van de zaak, maar kan verder niets zeggen omdat het een onderzoek van de Keniaanse politie betreft.

Vastgebonden en mond gekneveld

Herman Rouwenhorst werd begin vorige maand dood in bed gevonden in zijn appartement in de Keniaanse havenstad Mombassa. Zijn mond was gekneveld en zijn handen en voeten waren vastgebonden, schreven Keniaanse media. De bewaker van het appartementencomplex werd zwaargewond aangetroffen. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Rouwenhorst runde in Apeldoorn tientallen jaren een houthandel met zijn broer. De Stentor sprak kort na de moord op Rouwenhorst met die broer. "Dit geloof je gewoon niet", zei hij. "Hij had een goed leven in Kenia en werkte er niet. Herman was aan het afbouwen. Een normale man, die hield van een biertje. Vissen was zijn grote hobby."

De Nederlander was zes jaar geleden naar Kenia geëmigreerd. Daar bezat hij onder meer hotels in en nabij Mombassa. De twee die verdacht worden van de moord op Rouwenhorst zouden eerder als managers hebben gewerkt in zijn hotels.

Verklaring van kinderen

De politie vond Rouwenhorst na een tip van zijn vrouw, die vastgebonden aan het stuur werd aangetroffen in een auto. Ze zei dat ze was ontvoerd door de mannen die haar man hadden aangevallen.

De politie had direct twijfels bij die verklaring en ondervroeg haar urenlang in het weekeinde na de moord. Een maand geleden werd ze opgepakt op basis van de verklaring van de twee kinderen van het stel.

Zij zeiden dat hun moeder de deur opende voor onbekende mannen, die meteen naar de kamer van hun vader gingen. De slaapkamerdeuren van de kinderen gingen op slot.

'Rouwenhorst wilde scheiding'

De Keniaanse krant Daily Nation schrijft op basis van het politieonderzoek dat ze actie zou hebben ondernomen, nadat Rouwenhorst aan haar had meegedeeld dat hij van haar wilde scheiden. Een maand voor de moord zou de vrouw een van de daders ter voorbereiding al hebben rondgeleid in het appartement.

De 22-jarige verdachte liet twee weken na de moord hoogstwaarschijnlijk met het geld van de beloning een huis bouwen, schrijft de krant. In dat huis werden onder meer bebloede schoenen en andere zaken die hem linkten aan de moord gevonden.

Tob Cohen

De moord op Rouwenhorst volgt twee jaar na de moord op een andere Nederlandse zakenman in Kenia: oud-Philips-topman Tob Cohen. Zijn lichaam werd aangetroffen in een ondergrondse tank bij zijn huis in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, nadat hij bijna twee maanden was vermist. Cohens ex-vrouw is een van de verdachten in de moordzaak, die nog altijd loopt.

Vorig jaar werd in de zaak nog een hoge rechter opgepakt op verdenking van belangenverstrengeling.