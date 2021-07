Tweede verdachte vrijgelaten in zaak dode man Vlijmen

De politie heeft een tweede man vrijgelaten die verdachte was in de zaak rond een dode man die woensdag in een auto in Vlijmen werd gevonden. De 32-jarige Poolse man is gisteren vrijgelaten.

Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake was van een geweldsmisdrijf. Donderdag werd al een andere verdachte, een 24-jarige Pool, vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in de zaak. "Bij de andere verdachte is dit nog niet uitgesloten", zegt de politie.

De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend. "De omstandigheden waaronder hij in de auto werd gevonden, gaven in eerste instantie wel aanleiding om ernstig rekening te houden met een misdrijf", zegt de politie. "Er vindt nog een toxicologisch onderzoek plaats, maar de uitkomsten daarvan laten zeker een aantal weken op zich wachten."

Het lichaam werd rond 07.00 uur 's ochtends gevonden. De auto waar het lichaam in zat, stond geparkeerd voor een huis aan de Wilhelminastraat in Vlijmen. Daar worden tijdelijk arbeidsmigranten opgevangen, meldt Omroep Brabant.

De twee mannen die zijn opgepakt, werden in de omgeving van de bewuste auto aangehouden. Ze wonen allebei op de opvanglocatie.