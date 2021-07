Restauratie van laatste werkende graanzuiger ter wereld gestart: 'Een hele klus'

Om de week komt een team vanuit Rotterdam en Antwerpen kijken hoe de restauratie verloopt. Gerben Nab begeleidt namens het Maritiem Museum de hele technische operatie. Volgens Nab is vooraf goed besproken hoe ver de restauratie moet gaan. "We hebben ons eerst afgevraagd of we alleen gaan zorgen dat hij niet verder achteruitgaat of dat we hier en daar dingen moeten reconstrueren zoals ze ooit zijn geweest", zegt hij. "Daarin hebben we een weg gevonden, samen met het museum."

Er wordt ook bekeken welke onderdelen extra aandacht verdienen. "Omdat ze belangrijk zijn voor het verhaal dat we willen vertellen. En sommige reparaties uit de jaren 50 zijn op zichzelf ook een verhaal en die laten we dan gewoon weer in zicht."

Nab vergelijkt het project met de restauratie van een oude boerderij. "Als je hier door Friesland rijdt, zie je heel veel prachtige boerderijen. Je kunt zo zien welke is gekocht en opgeknapt door iemand die geen boer is en welke nog in gebruik is. Bij die eerste is de ziel er een beetje uit. Wat wij willen is dat we dit schip helemaal opknappen, maar dat de ziel er nog in blijft of terugkomt."

De klus op de werf in Friesland is naar verwachting eind dit jaar klaar. Daarna wordt in Rotterdam verder gewerkt aan de techniek, de stoommachine en de leidingen. Vanaf 2023 is de volledig gerestaureerde Stadsgraanzuiger 19 weer te zien, een deel van het jaar in Antwerpen en een ander deel in Rotterdam.