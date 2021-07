Tientallen appartementen ontruimd na explosie in Hoorn

In Hoorn zijn na een explosie en een brand in een appartementencomplex zo'n veertig woningen ontruimd. Volgens de brandweer wordt onderzocht of de constructie van de flat intact is en kunnen de bewoners tot die tijd niet terug naar huis.

De explosie was in een gebouw aan de Astronautenweg in het westen van Hoorn. Omwonenden spreken van een harde knal. Ook zegt een buurtbewoner dat er na de explosie iemand wegrende.

De brand die daarna uitbrak was al snel zo goed als uit, meldt de brandweer. Wel zijn er dus nog zorgen over de constructie van het appartementencomplex. De bewoners worden op een andere plek opgevangen.