Avondklok in Afghanistan in strijd tegen Taliban

De Afghaanse regering heeft in de strijd tegen de oprukkende Taliban een avondklok ingesteld in een groot deel van het land. In 31 van de 34 provincies mogen mensen niet meer de deur uit tussen 22.00 uur 's avonds en 04.00 uur 's nachts. Alleen de provincies Kabul, Panjshir en Nangarhar zijn uitgezonderd van het uitgaansverbod.

De afgelopen twee maanden is het geweld tussen de Taliban en de Afghaanse regering geëscaleerd. Nu de internationale troepenmacht zich na bijna twintig jaar terugtrekt, verstevigen de Taliban de greep op het land. Naar schatting heeft de extremistisch islamitische beweging ongeveer de helft van het land onder controle, al zeggen de Taliban zelf meer territorium veroverd te hebben.

Volgens deskundigen is het wegvallen van de Amerikaanse luchtsteun sinds mei een belangrijke reden voor de opmars van de Taliban. Ook Afghaanse officieren geven aan dat ze 's nachts daardoor niet meer doelmatig kunnen optreden.

Offerfeest

Het Pentagon maakte donderdag bekend dat het noodgedwongen luchtaanvallen heeft uitgevoerd om de Afghaanse troepen te ondersteunen, ook al gaan de Amerikanen door met hun terugtrekking. De Taliban waarschuwden gisteren dat de Verenigde Staten daarmee moeten stoppen.

"Het is een duidelijke schending van het akkoord, die consequenties zal hebben", waarschuwde de groepering, verwijzend naar de deal tussen de VS en de Taliban, die een opmaat was voor de terugtrekking van de internationale troepenmacht. Ook de Afghaanse regering is gewaarschuwd om geen offensief te beginnen.

De Taliban lieten eerder deze week weten zich voorlopig alleen verdedigend op te stellen in verband met Eid al-Adha, het Offerfeest. Sinds donderdag is dat feest voorbij.