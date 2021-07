Zwembad Leersum waarschuwt man met nazi-tattoos: bedekken of vertrekken

Het Bosbad in Leersum heeft genoeg van een man die rondloopt met meerdere nazi-tattoos. De volgende keer dat hij zich laat zien, krijgt de man de keuze: bedekken of vertrekken.

De badgast baarde van de week opzien in het buitenbad door rond te lopen met nazi-tatoeages. Op zijn lichaam staan onder andere een figuur die de Hitlergroet brengt, een portret van SS-leider Heinrich Himmler en de cijfers 18, verwijzend naar de initialen van Adolf Hitler.

Meerdere bezoekers deden hun beklag over de man bij medewerkers van het Bosbad. Toch vond het zwembadbestuur het lastig om in te grijpen, omdat voor hen onduidelijk was of je iemand kunt weigeren op basis van hoe zij of hij eruitziet. Maar nu is er duidelijkheid. "We hebben een toezichtplan met regels", zegt Joke van Putten namens het bestuur. De tatoeages van de man worden nu geschaard onder "grensoverschrijdend gedrag".

Hulp van de wijkagent

Van Putten bij RTV Utrecht: "Als we de man weer zien, vragen we hem de tatoeages te bedekken of om te vertrekken. Als hij dat niet doet, schakelen we de hulp van de wijkagent in."

De Utrechtse advocaat Willem Jan Ausma is van mening dat de man ook strafbaar is door het tonen van zijn tattoos. "Het is aanstootgevend en haat-aanjagend en verzin het allemaal maar. Als je zoiets op je lichaam hebt, dan moet je het bedekken. Als je het binnen aan hebt, dan heeft niemand er iets over te zeggen. In de openbare ruimte is dat een ander verhaal", stelt hij. "Als het zichtbaar is voor anderen en iemand wordt daardoor beledigd dan kan die persoon aangifte doen."