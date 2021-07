Limburg twijfelt over bijdrage van 1,75 miljoen aan verhuizing DSM

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten in Limburg wil per se niet meebetalen aan de verhuizing van het DSM-hoofdkantoor van Heerlen naar Maastricht. Het provinciebestuur heeft 1,75 miljoen euro uitgetrokken als bijdrage aan de verhuiskosten van de chemiegigant, maar die ontwikkeling is omstreden in de provincie.

30 van de 47 statenleden in Limburg blijken tegen de financiële bijdrage van de provincie. Zij willen een extra vergadering over de verhuiskosten op 9 september, meldt 1Limburg. "Vóór die tijd moet dat geld in ieder geval niet worden overgemaakt", eisen ze in een brief aan het provinciebestuur.

DSM maakte vorige week bekend "een nieuw, duurzaam, modern en inspirerend hoofdkantoor" te bouwen in Maastricht. "Het nieuwe kantoor wordt een visuele vertaling van de cultuur van DSM en onderbouwt de hybride manier van werken van het bedrijf in een clubhuisachtige omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken", aldus het bedrijf.

'Ereschuld'

In Heerlen werd direct teleurgesteld gereageerd op het aanstaande vertrek van het hoofdkantoor. De gemeente sprak van een ereschuld omdat het bedrijf al ruim een eeuw in de stad is gevestigd.

Ook in de provincie is er teleurstelling en kritiek. "In de regio leeft sterk het gevoel van 'ze nemen ons alles weg'", zegt Statenlid Anne Marie Fischer (50Plus). "Maar als DSM weg wil uit Heerlen, moeten ze dat ook maar met eigen geld betalen."

Geen 'kwaliteitsimpuls'

Een meerderheid in de Provinciale Staten is het met haar eens. In de brief aan het provinciebestuur wijzen afzenders erop dat de 1,75 miljoen euro komt uit een provinciaal potje dat bedoeld is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de centra van dorpen, kleine kernen, buurten en wijken.

"Bedrijfsverplaatsingen van multinationals mogelijk maken had daarbij geen prioriteit en past daarmee niet bij het door het Limburgs Parlement vastgesteld kader", zo vinden CDA, PVV, SP, SVL, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en 50Plus, die samen 30 van de 47 zetels hebben.