Uitzonderlijk bezoek Chinese president Xi aan Tibet

De Chinese president Xi heeft een bezoek gebracht aan Tibet. Hij liet zich er op bezoekjes aan infrastructuurprojecten, een boeddhistisch klooster en het voormalige paleis van de dalai lama begroeten door enthousiast zwaaiende menigtes en buigende monniken.

Het is uitzonderlijk dat het Chinese staatshoofd Tibet bezoekt: de laatste keer was dertig jaar geleden. Xi zelf bezocht de regio voor het laatst in 2011, toen hij nog vicepresident was.

Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd en er werd ook geen specifieke aanleiding voor genoemd. Het valt min of meer samen met de 70-jarige verjaardag van de Chinese inval in het land, wat Peking nog altijd de bevrijding van het gebied noemt.

Propaganda

Hoewel Peking de afgelopen jaren aanstuurde op meer onderwijs in het Chinees en een vergrote controle op het religieuze leven, leek Xi bij het bezoek toch vooral te willen hameren op de speelruimte die Tibet wordt gegund. Staatspersbureau Xinhua meldde dat hij zich wilde laten voorlichten over geloofszaken en de bescherming van het Tibetaanse erfgoed en cultuur.

Daarnaast greep de Chinese president de reis aan om te wijzen op de vooruitgang die er sindsdien is geboekt. Zo bezocht hij een pas aangelegd treinspoor dwars door de bergen en kwam in Chinese propaganda een Tibetaan aan het woord die vertelde hoe de omgeving rond het Potala-paleis enorm was opgeknapt.

Correspondent Sjoerd den Daas ging eerder dit jaar nog mee op een propagandareis door Tibet: