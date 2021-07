Nog acht migranten vermist na schipbreuk zeilboot voor Griekse kust

Een dag nadat een zeilboot met migranten is gezonken, zo'n honderd kilometer ten zuiden van het Griekse eiland Karpathos, worden nog acht opvarenden vermist. Dat melden de Turkse autoriteiten.

De Turken assisteren de Griekse kustwacht bij de reddingsoperatie. Intussen zijn 37 mensen in veiligheid gebracht. Volgens de geredde opvarenden waren er in totaal 45 mensen aan boord.

Over de nationaliteit van de migranten is nog niets bekend. De boot was onderweg naar Italië, schrijft de Turkse krant Hürriyet. Veel migranten proberen via Griekenland naar de Europese Unie in te komen. Sinds de coronapandemie is het aantal migranten dat de oversteek waagt flink teruggelopen.