Grote verschillen in vaccinatietempo, hoe staat het er nu wereldwijd voor?

Europa heeft ook veel landen in de categorie middenmoters - dat zijn de landen die tussen één derde en de helft van hun bevolking volledig hebben ingeënt. Onder meer de Baltische staten, Oost-Europese landen als Tsjechië en Kroatië, maar ook rijke westerse landen als Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten behoren tot die groep.

Overigens gaan alle vergelijkingen in dit artikel over de totale bevolking. Als je het percentage gevaccineerde inwoners boven de 18 jaar oud meet, zien de statistieken er behoorlijk anders uit. Zoals in dit artikel van NRC, waar staat dat 56 procent van de Nederlanders is gevaccineerd. Dat slaat dus niet op de totale bevolking, maar alleen op volwassenen.

Rijke landen die achterblijven

Daarnaast zijn er landen waar je zou verwachten dat het beter ging dan het gaat. Japan en Saudi-Arabië zijn allebei zeer kapitaalkrachtig, maar hebben respectievelijk 23 en 14 procent van hun bevolking volledig gevaccineerd.

Andere rijke landen waar het niet erg wil opschieten met vaccineren zijn Zuid-Korea (waar 13 procent van de inwoners volledig is gevaccineerd), Australië (11 procent) en Nieuw-Zeeland (13 procent).

Vaccins tekort in arme landen

Al maanden verschijnen berichten dat de armste landen over veel te weinig vaccins beschikken. Daar is nauwelijks verandering in gekomen, ondanks grote beloftes van rijke industrielanden om honderden miljoenen vaccins te doneren. Nu nog heeft maar 1,1 procent van de bevolking van die landen minstens één prik gekregen.

Armere landen zijn vaak afhankelijk van hulpprogramma's zoals Covax. Dat is een neutrale organisatie die wereldwijd vaccins inzamelt om die te kunnen verdelen over de landen die niet in staat zijn zelf vaccins te kopen of te fabriceren.

Covax heeft als doel dit jaar 1,2 miljard doses aan 92 van de armere landen te leveren, maar het is de vraag of de organisatie dat waar kan maken. Tot nu toe zijn er 138,3 miljoen doses via Covax verstrekt. Het programma loopt onder meer vertraging op doordat een van de grootste Covax-leveranciers, India, besloten heeft om honderden miljoenen in India gefabriceerde doses zelf te gebruiken in plaats van die te exporteren. India kwam tot dat besluit toen daar de besmettingen omhoogschoten.