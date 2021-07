Mega Mindy-actrice na 15 jaar uitgevlogen, Studio 100 zoekt opvolger

De Belgische actrice die 15 jaar lang in het roze pakje van Mega Mindy kroop, zet er een punt achter. Free Souffriau speelde vanaf het begin van de tv-serie de rol van politieagente Mieke en haar geheime alter ego, de vliegende superheldin Mega Mindy.

"Het 15-jarig jublieum van Mega Mindy heeft me aan het denken gezet en ik wil graag nog heel veel andere dingen gaan doen", zegt Souffriau tegen de VRT.

De Studio 100-serie was al langer niet meer op tv. Mega Mindy was van 2006 tot 2013 te zien op het kinderkanaal Ketnet van de VRT. In Nederland werd de serie uitgezonden door de TROS. Ook zijn er vier speelfilms gemaakt, waarvan de laatste in 2015 verscheen.

Theatershows

Souffriau speelde de rol van Mega Mindy nog wel in theatershows die ook in Nederland te zien waren. Die theatershows blijven doorgaan, maar met een andere actrice. Wie dat wordt, maakt Studio 100 later bekend.

En Mindy's goede vriend Mega Toby? Die zal ook te zien blijven in de theatershows, maar acteur van het eerste uur Louis Talpe hield er in 2015 al mee op.