Ggz-instelling in Den Haag herdenkt doodgeschoten beveiliger (53)

Ggz-instelling Parnassia in Den Haag herdenkt vandaag een 53-jarige medewerker die vorig week maandag bij de instelling werd doodgeschoten. De man was een beveiliger van de instelling en raakte zwaargewond nadat een cliënt het vuur had geopend. Hij overleed in het ziekenhuis.

De schutter, een 67-jarige man uit Rijswijk, had op 12 juli een afspraak in de Haagse instelling. Hij liep naar binnen en schoot direct om zich heen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord in zijn auto. Twee medewerkers raakten gewond, van wie de 53-jarige beveiliger de aanval niet overleefde.

De bestuursvoorzitter van Parnassia heeft de man eerder een held genoemd, omdat hij een andere zorgmedewerker probeerde te beschermen toen zij werd aangevallen. De 36-jarige vrouw uit Rijswijk raakte gewond, maar is na een operatie buiten levensgevaar.

Erehaag

Voor de start van de herdenkingsdienst in een kerk in Den Haag wordt er een erehaag gevormd om de man een laatste eer te bewijzen, schrijft Omroep West. De dienst vindt vervolgens plaats in de buitenlucht om te kunnen voldoen aan de geldende coronaregels en zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

Het is nog niet duidelijk wat de schutter bezielde. Ook is onbekend hoe hij aan het vuurwapen kwam. Volgens de politie werden in januari nog zijn wapen en munitie afgepakt vanwege een verlopen wapenvergunning. Het onderzoek loopt nog.

Een week na het schietincident vroegen bijna 60 organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in een paginagrote advertentie in enkele landelijke dagbladen aandacht voor geweld tegen hulpverleners. In de advertentie stond dat de organisaties geweld tegen hulpverleners "nooit kunnen en zullen accepteren".