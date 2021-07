Tientallen bootmigranten in de problemen bij Kreta

De Griekse hulpdiensten zijn een zoektocht gestart naar een groep migranten die voor de kust van Kreta schipbreuk heeft geleden. De zeilboot met aan boord tientallen migranten verging ruim 100 kilometer uit de kust van het eiland.

Volgens de Griekse autoriteiten zijn tot dusver 36 mensen gered. Een aantal werd van het schip gehaald, terwijl anderen uit zee gered moesten worden. Vijf migranten zijn naar het nabijgelegen eiland Karpathos gebracht, anderen zijn aan boord van een vrachtschip opgevangen. Aan boord van het gezonken schip zaten volgens de geredde migranten zeker 45 opvarenden.

Bij de zoektocht naar de drenkelingen zijn een helikopter en twee schepen van de kustwacht ingezet. Ook vier koopvaardijschepen helpen. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door de harde wind.

Veel migranten proberen via Griekenland naar de Europese Unie in te komen. Sinds de coronapandemie is het aantal migranten dat de oversteek waagt, fors teruggelopen. Ook strenge regelgeving van de grenspolitie heeft het aantal mensen teruggedrongen.