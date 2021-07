Kinderen in coronatijd minder ziek: 'Inhaalslag virussen verwacht'

Bijna alle kinderen lopen in hun eerste levensjaren virussen op. Bij de eerste keer dat ze geïnfecteerd raken worden ze even behoorlijk ziek, maar dat neemt daarna af omdat ze er immuun voor worden. Die immuniteit hebben ze nu niet opgebouwd, zegt Bruijning. "We zijn nu eigenlijk een immuniteitsschuld aan het aflossen."

Sommige ziektes slaan alleen toe in de winter, omdat het virus zich dan makkelijker kan verspreiden. Niet alleen omdat mensen in de winter dichter op elkaar zitten, ook ook omdat de lucht in de winter minder vocht bevat. Afgelopen winter kregen virussen weinig kans, omdat er toen nog veel maatregelen golden.

Volwassenen

Wat opvalt is dat het RS-virus nu piekt, op het moment dat de maatregelen zijn versoepeld, terwijl de coronaregels voor kinderen al langer waren versoepeld. "Wat je hieruit kan concluderen is dat je volwassenen nodig hebt om het virus bij kinderen over te brengen", zegt Van Goudoever.

Dat denkt ook Bruijning. "Het doet mij vermoeden dat voor sommige virussen volwassenen toch een belangrijkere rol in de verspreiding spelen dan we altijd dachten. Maar dat moeten we onderzoeken, want we hebben nog nooit zo'n situatie gehad als waar we nu in zitten."