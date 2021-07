Kerkuil vliegt woning Koudekerke binnen en belandt in nachtkasje

Een boswachter uit Koudekerke is gisteren op een bijzondere manier gewekt. Ze werd rond 05.00 uur wakker toen een kerkuil haar slaapkamer binnenvloog.

De vrouw woont op een boerderij en is wel gewend dat er uilen in de omgeving zijn, maar dit vindt ze wel heel speciaal. "Ik heb nog nooit gehoord dat een uil naar binnen is gevlogen. Een vleermuis of een jonge duif, dat soort dieren vliegt weleens naar binnen. Maar een kerkuil? Nee", zegt Marijke Lieman tegen Omroep Zeeland.

De uil kwam via het dakraam binnen en belandde in het nachtkastje van haar man. "Bij mijn man ligt eigenlijk niks, alleen wat boeken. En daar vloog-ie in."

Lieman had verwacht dat de uil in paniek zou raken. "Ze kunnen behoorlijk blazen en aanvallen als je te dicht bij ze in de buurt komt." Uiteindelijk heeft ze de uil met een handdoek gepakt en gecontroleerd of de vogel gezond is. Daarna heeft ze de kerkuil weer vrijgelaten.