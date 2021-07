Man zwaargewond na schietincident Noord-Scharwoude

Bij een schietincident in Noord-Scharwoude is een 51-jarige man zwaargewond geraakt, meldt de politie. In een aangrenzende bewoonde schuur trof de politie een vastgebonden, maar niet gewonde man van 37 aan.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.

De politie gaat uit van een woningoverval in het Noord-Hollandse dorp. Volgens de politie zijn de overvallers in zowel het huis als de schuur geweest.

Er wordt gezocht naar meerdere verdachten. De politie vermoedt dat ze in een witte personenauto zijn weggereden.