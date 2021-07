Unilever verkoopt meer ijsjes, maar minder schoonmaakmiddelen

Unilever verkoopt meer ijsjes in Spanje en Italië, nu de horeca daar weer open is. Tegelijkertijd wordt in Europa minder ijs gegeten en worden er minder hygiëneproducten verkocht dan vorig jaar, op het hoogtepunt van coronamaatregelen en lockdowns. De totale omzet van Unilever in het tweede kwartaal komt uit op 13,5 miljard euro, een toename van 1,2 procent. Dat kwam vooral door negatieve wisselkoerseffecten.

Wereldwijd beïnvloedden lockdowns en maatregelen tegen het coronavirus het dagelijks leven, en daarmee ook de verkoopcijfers van het voedingsmiddelen- en zeepconcern. In India leidden nieuwe corona-maatregelen tot minder omzet dan vorig jaar.

Tegelijkertijd gaat de Chinese markt langzaam terug naar normaal. In Noord-Amerika en Europa daalden de verkoopcijfers juist: een jaar geleden was de vraag naar voedingsmiddelen en hygiëneproducten, zoals schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, groter.

Beauty en online

Toch noemt bestuursvoorzitter Alan Jope de cijfers "een sterk begin van het jaar". Naast de ijsverkopen in Zuid-Europa zag Unilever wereldwijd ook de verkoop van luxe beautyproducten toenemen. Online groeide het bedrijf de eerste helft van dit jaar met 50 procent: daarmee was e-commerce goed voor 11 procent van alle verkopen.