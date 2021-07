Gevangenis in Evertsoord laat vrouw maanden te vroeg vrij door rekenfout

De vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord (L) heeft een gevangene te vroeg vrijgelaten door een rekenfout. De vrouw heeft nog een celstraf van zeven maanden openstaan.

Ze is nog niet teruggekeerd, zegt een woordvoerder van de gevangenis tegen 1Limburg. Politie en justitie zijn van de zaak op de hoogte gebracht.

Volgens de woordvoerder gaat om een menselijke fout. De datum waarop een gevangene vrijkomt, wordt automatisch berekend, maar de informatie moet daarvoor handmatig in het computersysteem worden ingevoerd. "Door de complexiteit van het vonnis is de berekening uiteindelijk fout gegaan."

Volgens hem speelt ook mee dat de vrouw in meerdere zaken is veroordeeld. Oude en nieuwe straffen liepen door elkaar heen. "Dit had niet mogen gebeuren."

Extra controles

De misser viel ook niet op tijdens de standaard controle, waarbij de vrijlating van een gevangene nog eens tegen het licht wordt gehouden. Daarom is besloten de interne controles anders te organiseren en aan te scherpen.

"Zo zal de leidinggevende van de afdeling Detentie en Re-integratie voortaan meekijken voordat het ontslagproces in gang wordt gezet", zegt de woordvoerder. "Uiteraard is de casus ook uitgebreid besproken met de medewerkers van de betrokken afdeling."

Ieder jaar vertrekken er gemiddeld 830 gevangenen uit de inrichting in Evertsoord. Volgens de directie is het niet eerder gebeurd dat een gevangene door een fout te vroeg uit Ter Peel werd ontslagen.