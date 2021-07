Wekdienst 22/7: Aanslagen Breivik tien jaar geleden • Uitvaart Peter R. de Vries

Wat heb je gemist?

Vier van de grootste farmaceuten in de VS hebben gezamenlijk een miljardenschikking voorgesteld aan tientallen Amerikaanse staten in verband met de opiatencrisis. Miljoenen Amerikanen zijn sinds eind jaren 90 verslaafd geraakt aan zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl. Het medicijnmisbruik heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost.

De bedrijven wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken en in te perken. Staten en gemeenten procederen daarom al jaren tegen de farmaceuten. Met deze schikking zou daar een einde aan gemaakt kunnen worden.

Met de schikking is 26 miljard dollar gemoeid. Als de getroffen staten en gemeenten ermee akkoord gaan, kan het bedrag verspreid over vele jaren ingezet worden om de pijnstillerverslavingsepidemie in de VS aan te pakken. Maar of het zover komt is de vraag. Sommige lokale overheden zeggen al dat ze niet akkoord willen gaan met het voorstel.