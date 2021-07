Oogziekenhuis Rotterdam ontruimd na brand in kelder

Er woedt een brand in de kelder van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis is vanwege de rook ontruimd.

Volgens de veiligheidsregio gaat het om een brand in een kartoncontainer in de kelder. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De prioriteit ligt op dit moment bij het evacueren van de mensen in het ziekenhuis, zegt een woordvoerder.

Meerdere ambulances zijn naar het ziekenhuis gekomen om mensen die uit het gebouw komen op te vangen en te controleren. Op straat staan inmiddels tientallen patiënten, bezoekers en medewerkers, schrijft Rijnmond.