Nieuw-Zeeland zoekt naar familie gestrande babyorka

Voor de kust van Nieuw-Zeeland wordt al dagenlang gezocht naar de groep orka's waartoe een babydier behoort. Het twee tot zes maanden oude jong raakte na een storm gescheiden van zijn familie en strandde tussen de rotsen bij Plimmerton, op het Noordereiland in de buurt van Wellington.

Sindsdien zorgt een groep deskundigen en vrijwilligers voor Toa, zoals de jonge orka genoemd wordt, in een provisorisch aangelegd bassin voor de kust. Toa betekent dapper in het Maori.

Volgens wetenschappers moet de familie van het jong snel gevonden worden, omdat hij het zonder moedermelk niet lang uithoudt. Als dat niet lukt, moeten ze hem laten inslapen. Nieuw-Zeeland heeft geen bassin of andere faciliteiten om hem zijn leven lang te verzorgen.

"Natuurlijk snakken we allemaal naar een happy end, zoals in een Disneyverhaal", zegt marinebioloog Karen Stockin in The Guardian. "Maar we moeten ons niet laten leiden door het menselijke sentiment en emoties, we moeten vooral naar de levensvatbaarheid en het welzijn van Toa kijken."

Het welzijn van het zoogdier leeft sterk onder de bevolking van Nieuw-Zeeland. Honderden mensen doen mee aan de zoektocht naar de walvisgroep. Er zijn al verschillende waarnemingen van een orkafamilie gemeld, maar vanwege de storm konden reddingswerkers die niet verder onderzoeken.