Rij van honderden meters bij Carré voor afscheid Peter R. de Vries

Bij Koninklijk Theater Carré in Amsterdam staan honderden mensen in de rij om een laatste groet te brengen aan Peter R. de Vries. De rij strekt zich uit tot aan het Frederikplein, zo'n 500 meter van de entree van Carré.

De deuren van het theater gingen rond 10.45 uur open en sluiten op zijn vroegst om 20.00 uur. Maar mogelijk blijft Carré langer open om iedereen de kans te geven om afscheid te nemen.

Inzameling voor Gouden Tip

Een man was er rond 07.00 uur al, als een van de eersten. "Ik wilde met die warmte niet te lang in de rij staan", zegt hij. Hij noemt De Vries een held. "Ik vind het heel erg, het doet me heel erg zeer", zegt een mevrouw verderop in de rij. "Het is hartverscheurend, ik krijg er kippenvel van."

