700 Valkenburgse huishoudens ontheemd, zoeken naar tijdelijke woonruimte

De gemeente Valkenburg zoekt tijdelijke woonruimte voor zo'n 700 gezinnen die door de wateroverlast van vorige week nog niet terug naar huis kunnen. Tot nog toe zijn ze ondergebracht in hotels.

"Zo'n hotel is hooguit goed voor een paar dagen", zegt burgemeester Prevoo in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensen moeten een plek hebben om rustig na te denken en te beginnen met de wederopbouw. Ook voor kinderen is het belangrijk dat ze een veilige plek hebben. Veel zijn angstig door de gebeurtenissen en hebben nachtmerries."

Een paar duizend huizen hebben schade, schat de burgemeester. Het herstellen gaat maanden duren. "De huisraad is inmiddels afgevoerd, zo'n 900 ton in totaal. Maar de huizen moeten nog zeker twee tot drie maanden drogen. Ook moet isolatiemateriaal vervangen worden en ontzette muren en kapotte puien worden gecontroleerd door experts."

Vakantiehuis of bovenwoning

De gemeente heeft gisteren een oproep geplaatst voor tijdelijke woonruimte. Inmiddels zijn uit heel Nederland tientallen reacties binnengekomen. "Dat is natuurlijk hartverwarmend, maar we hebben het liefst vervangende woonruimte in de eigen omgeving. Dat kan bijvoorbeeld een vakantieverblijf zijn of een bovenwoning."

De gemeente brengt gedupeerden in contact met mensen die tijdelijke woonplekken aanbieden. Ook is de hulp ingeroepen van verschillende woningcorporaties, meldt 1Limburg.

Door het water zijn met name huizen in het centrum van Valkenburg beschadigd geraakt. Mensen die schade hebben kunnen zich melden bij de gemeente. Die stuurt een toezichthouder langs om de situatie te beoordelen en kan de woning (tijdelijk) onbewoonbaar verklaren.