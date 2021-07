Publiek afscheid van Peter R. de Vries in Carré: 'Massale met het intieme combineren'

Vandaag kan in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid worden genomen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur is het publiek welkom in het theater. Morgen wordt om 11.00 uur in besloten kring afscheid genomen door vrienden, familie en anderen die de vermoorde misdaadverslaggever persoonlijk kenden.

"Elk afscheid vind ik een uitdaging, zeker nu heel Nederland meeleeft en het massale met het intieme wordt gecombineerd", zei Hans Bleijerveld, directeur Bijzondere Uitvaarten bij Monuta, in het radioprogramma Nieuws en Co. Bleijerveld organiseert beide bijeenkomsten. Hij zegt dat de veiligheid "maximaal is gewaarborgd", maar kan niets zeggen over specifieke maatregelen.

"Het is de wens van de familie en de partner van Peter R. de Vries dat iedereen voor wie Peter iets heeft betekend, de gelegenheid krijgt een laatste groet te brengen", schrijft RTL in een persbericht. Omdat er grote drukte wordt verwacht, wordt iedereen verzocht het afscheid zo kort mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen erbij kunnen zijn.

Donatie Gouden Tip

De familie vraagt mensen om in plaats van bloemen mee te nemen, een donatie te doen aan Stichting de Gouden Tip. Die inzamelingsactie voor de gouden tip in de verdwijningszaak-Tanja Groen is opgezet door De Vries.

De directeur vertelde verder dat er samen met de gemeente, de politie, RTL, de GGD en Carré een projectgroep is gevormd om ervoor te zorgen dat het afscheid zo waardig mogelijk kan verlopen. Mensen die langs willen komen, hoeven geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te laten zien, maar wordt wel gevraagd anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Bleijerveld zegt dat belangstellenden niet naar huis zullen worden weggestuurd als ze eigenlijk te laat zijn. "Ook als er om 20.00 uur nog een rij staat, dan willen we die mensen toch de gelegenheid geven om afscheid te nemen."