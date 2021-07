7 jaar en tbs geëist tegen pakketbezorger die man uit Wijchen doodreed

Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 19-jarige pakketbezorger die vorig jaar november een man doodreed in Wijchen na een ruzie. Volgens justitie deed hij dat met opzet.

Het 42-jarige slachtoffer maakte die avond met zijn vrouw een wandeling in Wijchen. Toen een bestelbus op hoge snelheid de wijk binnenreed, maakte hij daar een opmerking over tegen de bestuurder. Iets later, toen de O. de wijk weer wilde verlaten, probeerde het slachtoffer een foto te maken van het kenteken, waarna O. volgens getuigen bewust op hem in reed.

Het OM rekent hem zwaar aan dat hij na de aanrijding vluchtte. Hij werd kort daarna gearresteerd in Beuningen.

Scheldpartij en duw

De pakketbezorger betuigde tijdens een eerdere zitting al zijn spijt. Vandaag besloot hij een uitgebreidere verklaring af te leggen, meldt Omroep Gelderland. Volgens O. schold de 42-jarige man hem tijdens de ruzie over zijn rijgedrag uit voor 'kut-Marokkaan' en 'kanker-Marokkaan'.

De bezorger bleef aanvankelijk rustig bij de confrontatie, verklaarden ook getuigen. Hij kreeg een duw en stapte daarop in het busje. O. gaf daarna gas toen het slachtoffer voor de auto stond om een foto van het kenteken te maken. De man belandde op de motorkap en vervolgens onder de bestelbus. O. zou daarna achteruit nogmaals over het slachtoffer zijn heengereden. De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote.

De pakketbezorger ging er na het voorval vandoor. Toen de politie hem tot stoppen maande, ging hij er rennend vandoor. Agenten konden hem snel aanhouden. "Ik was in shock, ik had geen idee wat me was overkomen", zegt hij daar maandag over in de rechtbank in Utrecht. "Ik was boos en bang. Ik had dit zeker kunnen voorkomen. Ik had meneer moeten negeren, of eerst achteruit moeten rijden."

Weduwe

De nabestaanden van het slachtoffer zeiden weinig te geloven van de goede intenties van O. om opening van zaken te geven. De weduwe denkt dat zijn nieuwste verklaring is ingefluisterd door zijn advocaat. Zij bepleitte in haar slachtofferverklaring dat "deze volwassen gruweldaad op volwassen wijze moet worden bestraft".

Normaal gesproken zou de rechtbank Oost-Nederland deze zaak behandelen, waar Wijchen onder valt, maar daar werkt een familielid van de verdachte. Om alle schijn van vooringenomenheid te voorkomen, is de rechtszaak daarom verplaatst naar Utrecht.