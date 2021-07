Marokkaan weg uit Guantánamo Bay, eerste keer sinds aantreden Biden

Nasser was in 2016 al in aanmerking gekomen voor ontslag uit Guantánamo Bay, toen Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat hij geen gevaar vormde voor de nationale veiligheid. De procedure daarvoor was nog niet afgerond toen begin 2017 president Trump aantrad. Die wilde in zijn ambtstermijn niemand uit het complex laten gaan. Biden wil het aantal gevangenen wel terugbrengen.

Podcast

Vorig jaar zei Nasser in een open brief in het blad Esquire dat hij de jaren vanaf 2016 de zwaarste vond. "Nadat Trump president was geworden, verloor ik mijn verlangen om te slapen, te eten, of iets anders te doen dan mezelf op te sluiten in mijn cel en te huilen", schreef hij daarin.

Over Nasser is ook een podcast gemaakt, The Other Latif, door een gelijknamige Amerikaanse journalist.

Nasser is nu naar Marokko gebracht. Daar is hij na aankomst aangehouden. De Marokkaanse justitie doet onderzoek naar mogelijke terreurdaden door Nasser, zonder daar verder over in detail te treden.