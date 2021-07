Farmaceut krijgt miljoenenboete voor buitensporige medicijnprijs

Geneesmiddelenfabrikant Leadiant is beboet door markttoezichthouder ACM voor een te buitensporige prijs voor een belangrijk geneesmiddel. De fabrikant maakte misbruik van zijn economische machtspositie bij het geneesmiddel CDCA. De boete bedraagt 19,6 miljoen euro.

Het draait om het medicijn CDCA-Leadiant (chenodeoxycholzuur) dat gebruikt wordt bij de behandeling van patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte CTX. In Nederland gaat het om circa zestig patiënten.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt mogen geneesmiddelenfabrikant verdienen aan innovatieve medicijnen, maar is de prijs die Leadiant vroeg excessief en stond die in geen verhouding tot gedane investeringen en risico's.

Van 46 euro in 2008 naar 14.000 euro in 2019

De Italiaanse farmaceut Leadiant nam in 2008 een op CDCA gebaseerd middel over van een andere fabrikant. Dat medicijn kostte destijds 46 euro voor 100 capsules. In 2009 veranderde Leadiant de naam van het middel in Xenbilox en verhoogde de prijs naar 885 euro. In 2014 vroeg Leadiant de weesgeneesmiddelstatus aan voor CDCA en verhoogde de prijs naar 3103 euro.

In 2017 kreeg het bedrijf een handelsvergunning en het recht om tien jaar lang als enige een op CDCA gebaseerd medicijn op de Europese markt te brengen onder de naam CDCA-Leadiant en stopte met de verkoop van het identieke Xenbilox. De verkoopprijs werd verhoogd naar 14.000 euro, wat voor een patiënt neerkwam op 153.000 euro per jaar.

De medicijnprijs leidde tot grote verontwaardiging. Het Amsterdamse UMC slaagde er begin 2020 in het geneesmiddel zelf te maken.

De 6-jarige Julie heeft CTX en gebruikt het goedkopere middel van het AMC. In deze video vertelden haar ouders eerder al over hun ervaring: