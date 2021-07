Podcast De Zomerdag: het tell-all interview van Harry en Meghan

De laatste aflevering van The Crown kwam in maart in de vorm van een explosief interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Het werd een fikse aanval op de koninklijke familie, die zij kil 'the firm' noemen, een verwijzing naar het hele bedrijf erachter.

In hun kritiek echoot een stem uit het verleden: die van de moeder van Harry, prinses Diana. Zal de roep om verandering dit keer wel leiden tot een modernisering van het koningshuis?

