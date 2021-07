Deel Limburg 'door het oog van de naald', maar nog niet iedereen gerustgesteld

Midden- en Noord-Limburg zijn de afgelopen dagen tijdens het hoogwater van de Maas "door het oog van de naald gekropen", zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord en burgemeester van Venlo. Autoriteiten hebben zich "hele grote zorgen gemaakt", was de boodschap vanavond op de persconferentie van de veiligheidsregio en het waterschap.

Het water zakt nu bijna overal in Limburg. "Een groot deel van de inwoners van de veiligheidsregio kan opgelucht ademhalen", zei Scholten. Maar vooral in Bergen, Mook en Middelaar en Gennep is het nog spannend. De verwachting is dat het hoge water daar in de loop van morgen pas minder wordt. "Er is nog steeds sprake van een hoge alertheid. We blijven waakzaam tot de watermassa de provincie uit is", meldt de veiligheidsregio.

In Bergen, waar inwoners zijn geëvacueerd, is de situatie het meest kritiek. In Gennep en Mook en Middelaar mochten inwoners wel in hun huizen blijven.

Het dorp Bergen is veranderd in een eiland, nu de enige toegangsweg onder water is gelopen: