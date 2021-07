Afghanistan trekt ambassadeur terug uit Pakistan na ontvoering dochter

Afghanistan heeft zijn ambassadeur en andere diplomaten teruggeroepen uit buurland Pakistan. Het besluit is een reactie op de ontvoering van de dochter van de ambassadeur, afgelopen vrijdag in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Ze werd door nog onbekende mannen aangevallen in haar auto, meegenomen en urenlang vastgehouden. Daarbij is ze flink toegetakeld. Ze werd teruggevonden met touwsporen op haar armen en andere verwondingen. De vrouw is in het ziekenhuis behandeld.

De Pakistaanse premier Imran Khan zei gisteren dat het vangen van de daders een topprioriteit is. Hij wil dat ze binnen 48 uur worden opgepakt.

Voor Afghanistan is dat echter niet genoeg. In een verklaring zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de diplomaten pas terugkeren als "alle zaken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen zijn geadresseerd, inclusief de arrestatie en vervolging van de daders". Pakistan noemt de beslissing "spijtig".