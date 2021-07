Ruim 76 miljard euro aan corona-uitgaven. Waar gaat het geld naartoe?

Zoals je hierboven kunt zien gaat veruit het grootste deel van het geld naar loonsteun, de zogeheten NOW-regeling. Dat is in veel Europese landen het geval, zegt Zsolt Darvas, economisch onderzoeker bij de Brusselse denktank Bruegel. Sinds het begin van de crisis heeft Bruegel de coronasteunpakketten in verschillende Europese landen bijgehouden.

"Het doel van veel landen was om mensen aan het werk te houden. Dat kost veel geld, reken maar uit: ongeveer de helft van alle mensen werkt in de private sector, en veel van die bedrijven verloren omzet toen de crisis begon."

De gezondheidscrisis bestrijden kost ook geld, zegt Darvas, maar minder. "Je hebt meer dokters en verpleegkundigen nodig. En bijvoorbeeld ventilatiesystemen, mondkapjes, beschermende kleding. Maar dat is niet te vergelijken met een subsidie voor de salarissen voor zo'n groot deel van je bevolking." Zo is in Nederland voor de testcapaciteit in totaal 5,5 miljard euro begroot en voor de zorgbonus 3,04 miljard, terwijl voor de loonsteun 26 miljard is begroot.

Genereus

Het bedrag dat Nederland begroot heeft voor loonsteun is relatief hoog vergeleken met andere landen, zegt Darvas. "De regeling lijkt in Nederland nogal genereus te zijn", zegt Darvas.

Hij verwijst naar een rapport van de sociaaleconomische denktank Eurofound van maart dit jaar. Daaruit blijkt dat de maximale vergoeding van salarissen in Nederland destijds 90 procent was, terwijl dat in bijvoorbeeld Italië 80 procent was, en in Frankrijk 70 procent. Inmiddels is dat in Nederland gezakt naar 85 procent.

Ook is Nederland een van de zeven EU-lidstaten die het mogelijk maakte om mensen met een nulurencontract uit te betalen via loonsteun. In andere landen werden vooral vaste contracten beschermd via de regeling. In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland ook relatief veel flexwerkers.

272 regelingen

De Algemene Rekenkamer houdt bij hoeveel Nederland extra uitgeeft vanwege de coronacrisis, en waar dat heen gaat. "We zijn ermee begonnen omdat er zoveel maatregelen kwamen en er veel geld mee is gemoeid", zegt Irrgang. "In totaal zijn er nu 272 regelingen. Het was niet meer bij te houden voor burgers, Kamerleden, voor ons."

Alle regelingen die niet apart in de grafieken hierboven zijn uitgelicht kosten samen 21 miljard euro en zijn te vinden in de categorie 'overig'. Daarin zitten regelingen zoals extra geld voor de kinderopvang, het bestrijden van eenzaamheid van ouderen en compensatie voor studenten.

De Engelse Algemene Rekenkamer was al eerder begonnen met het bijhouden van de corona-uitgaven. "Toen besloten wij dat ook te doen", zegt Irrgang. "Het is een hele klus, maar het blijft publiek geld en het is belangrijk dat dat goed te volgen is zodat we kunnen zien of er genoeg controle is op misbruik en oneigenlijk gebruik."