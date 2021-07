Kustwacht en Rijkswaterstaat zoeken langs Zeeuwse kust naar vaten met chemicaliën

Met schepen en een vliegtuig van de Kustwacht zoeken hulpdiensten en Rijkswaterstraat vandaag naar jerrycans met chemische stoffen die donderdag bij de bevoorrading van een schip in de Noordzee zijn beland.

Gisteren waarschuwden meerdere Zeeuwse kustgemeenten al voor de jerrycans die vandaag of morgen kunnen aanspoelen op de Zeeuwse stranden. Volgens de gemeenten zijn er zo'n dertien stuks zo'n 40 kilometer uit de kust in de zee terechtgekomen. Sommige jerrycans bevatten een chemische stof.

Rijkswaterstaat en de Kustwacht hebben vandaag in de buurt van de Oosterscheldekering gezocht. Rijkswaterstaat laat aan Omroep Zeeland weten dat daar een jerrycan is gevonden. "Maar of dat een van de in de Noordzee belandde vaten met chemicaliën is, wordt nog onderzocht", zegt een woordvoerder.

Volgens de Kustwacht zijn er meerdere meldingen binnengekomen, maar waren dit niet de bewuste jerrycans. "Deze jerrycans waren leeg en lagen mogelijk al langer in het water", aldus een woordvoerder.

Mensen die zelf jerrycans aantreffen worden verzocht om deze niet aan te raken en te bellen met 0900-8844.