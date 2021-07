Lichamen in bomen, groot aantal trauma’s: verhalen uit Duits rampgebied

Ook het feit dat nog honderden mensen worden vermist heeft impact op de mensen in het rampgebied, zegt arts Trabert. "Familieleden weten soms niet of een naaste het heeft overleefd. 'We hebben niets meer gehoord', zeggen ze dan. Er is ook onzekerheid: misschien is iemand alleen maar in een ander gebied, zonder bereik. We hebben ook meegemaakt hoe dankbaar mensen zijn als een familielid zich ineens toch meldt."

Neunkirchen en Trabert zien ook mooie dingen ontstaan, zeggen ze. Trabert: "Mensen zijn verdrietig en uitgeput, maar hebben een immense kracht. Je hoort steeds: 'Het moet verdergaan'. Veel mensen zijn dankbaar voor de hulp, ze bieden ons gewoon koffie aan als we komen."

Vrijwilliger Neunkirchen ervaart ook veel dankbaarheid, zo zegt hij in de General-Anzeiger, ook bij hulpverleners onderling. "Bij alle tragiek die er is, zegeviert de menselijkheid hier", zegt hij. "En morgen zijn we hier weer en gaan we gewoon verder."