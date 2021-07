Dijken Limburg houden het nog, wel nieuwe overstromingen Duitsland en Oostenrijk

Een politiewoordvoerder in Hallein noemde de situatie kritiek. Maar later in de nacht werd duidelijk dat het waterpeil in de binnenstad weer was gedaald. Volgens de brandweer waren er gisteravond laat geen meldingen over vermisten, gewonden of doden. Hulpverleners hebben met boten en vrachtwagens mensen gered die vastzaten in hun huizen.

Verder was er noodweer in Wenen en in de deelstaat Tirol. In Wenen kwam de brandweer zeker 500 keer in actie, vooral om kelders en tunnels die onder water waren gelopen leeg te pompen.