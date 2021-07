Drie doden bij crash met klein vliegtuigje in Zuid-Duitsland

Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in het zuidwesten van Duitsland zijn de drie inzittenden om het leven gekomen. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer en kwam terecht in een bosgebied in Steinenbronn, ten zuiden van Stuttgart.

Het vliegtuigje van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Piper was op weg naar Maagdenburg, in het oosten van Duitsland.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De zwarte doos is teruggevonden en Duitse functionarissen zijn bezig met een onderzoek. Het gebied bij de rampplek is afgezet.