'Waarschijnlijk onderschatten we het aantal besmettingen'

Dat kan betekenen dat het aantal nieuwe mensen dat besmet raakt ook niet meer zo explosief groeit, onder meer vanwege de maatregelen die het kabinet 9 juli aankondigde. Van Zelst: "Maar ook voordat er flink werd versoepeld op 26 juni was het R-getal al ver boven de 1. Dus het is echt de vraag of de verscherpingen het R-getal weer onder de één brengen." Als het getal boven de 1 blijft, zou je dus een duidelijker stijging moeten zien.

40 kilometer reizen

Een andere mogelijkheid voor de relatieve stagnatie: er worden op dit moment niet genoeg tests verwerkt. Volgens Van Zelst zijn daar aanwijzingen voor: "Bij steekproeven voor het maken van een testafspraak zie je dat mensen soms pas een dag later en 40 kilometer verderop terecht kunnen. De teststraten zijn overvol."

De GGD zegt dat er sinds de besmettingen weer begonnen te stijgen geen moment geweest is dat iemand niet binnen 24 uur getest kon worden in zijn omgeving, aldus een woordvoerder: "Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in Amsterdam niet op je voorkeurslocatie getest kan worden, en in sommige regio's dat je wat verder moet reizen. Maar wij hebben geen capaciteitsprobleem gezien." De gemiddelde tijd tussen test en afspraak is volgens de GGD 16 uur. Tussen 5 en 11 juli werden er in totaal 376.000 tests afgenomen. Deze week, zaterdag en zondag niet meegeteld, zijn dat er al 370.000, dus het aantal tests van een week eerder zal overtroffen worden.

Maar is dat wel genoeg? Het percentage positieve tests ligt tussen de 14 en 15 procent. De maatstaf van de Wereldgezondheidsorganisatie is maximaal 10 procent. Daarboven is de kans groot dat je besmettingen mist, omdat je niet genoeg verdachte gevallen test. Van Zelst: "Als mensen ver moeten reizen en lang op de uitslag moeten wachten, bestaat het risico dat ze zich niet laten testen."