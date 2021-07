Ramp met vlucht MH17 opnieuw online herdacht: 'Nog geen stap verder'

Verder wordt er een tentoonstelling geopend over de totstandkoming van het Nationaal Monument MH17 in het atelier van kunstenaar Ronald Westerhuis.

"We zitten nog steeds met corona, dus is er weer geen grote herdenking. Hier kan je naar binnen lopen en er even bij stilstaan", aldus Westerhuis bij RTV Oost. "Dat gevoel willen we overbrengen."

Op de tentoonstelling in Zwolle zijn foto's te zien van Westerhuis' werk. Ook staat er een proefversie van de grote ronde plaat met daarop alle 298 namen van de mensen die zijn omgekomen. Die vormt het hart van het grote monument.

Het werken aan het monument was zwaar. Westerhuis: "Ik heb vanaf het begin veel contact gehad met de nabestaanden. Normaal gesproken krijg ik een opdracht van één opdrachtgever, en is het feest met champagne, gezellig. Maar nu had ik het gevoel dat honderdduizenden mensen met me meekeken over mijn schouder."

Samen eten

Frans en Els Pijnenburg gaan niet naar Zwolle. Zij houden het klein en herdenken hun zoon Sjors en schoondochter Kristy van den Schoor bij het MH17-monumentje in de kapel van de Heilige Eik in Oirschot. "En daarna gaan we samen eten in het café waar Sjors ook graag kwam."