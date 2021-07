Dodental België en Duitsland loopt steeds verder op, honderden mensen nog vermist

De situatie als gevolg van de hevige en langdurige regenval is in delen van België en Duitsland nog steeds dreigend. Het waterpeil daalt weliswaar, maar op verscheidene plaatsen staat het water nog gevaarlijk hoog en dreigen dijken en dammen te bezwijken.

De schade door het noodweer is gigantisch. Straten en huizen zijn weggevaagd en nu het water zich terugtrekt blijft er een enorme hoeveelheid vuil en modder achter, vermengd met alles wat met de watermassa is meegekomen.

Zowel in België als Duitsland heeft het noodweer slachtoffers gemaakt. In Duitsland staat het dodental nu officieel op 133, maar verwacht wordt dat dat nog zal oplopen. Er worden nog vele honderden mensen vermist. In België zijn zeker 24 mensen omgekomen. Ook daar worden nog mensen vermist.

De regio Ahrweiler in het noorden van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is een van de hardst getroffen plekken. Daar zijn zeker negentig mensen omgekomen door het watergeweld als gevolg van het overstromen van de Ahr, een zijrivier van de Rijn. Huizen zijn weggeslagen, terwijl daar in sommige gevallen nog mensen in zaten.

Verslaggever Thomas Spekschoor was gisteren in de regio op pad; dit is de verwoesting die hij aantrof: