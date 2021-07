E-bike ziet eruit als brommer en kan ook zo hard, Fietserbond wil verbod

"In de jaren 60 en 70 voerden veel Puch-rijders hun brommer op", aldus Stomphorst. "Dit was verboden maar mensen namen het risico. Hetzelfde zie je nu in de evolutie van gewone fiets naar elektrische met allerlei varianten."

Ministerie: twee kanten

"Dit verhaal heeft twee kanten", zegt het ministerie van Infrastructuur. "Aan de ene kant vinden we dat mensen op eigen terrein met een opgevoerde elektrische fiets mogen rijden. Aan de andere kant leiden gemakkelijke opvoeropties tot illegaal gebruik op openbare wegen, wat de verkeersveiligheid verslechtert. Het is daarom goed dat de politie hierop handhaaft."

De politie ziet dat er steeds meer soorten voertuigen op de weg rondrijden, die daarvoor niet zijn toegelaten. "Vooralsnog spreken we bestuurders aan en leggen we hen 'de spelregels' uit", zegt een woordvoerder. "Bekeuren kan ook en de hoogte van boetes varieert per soort voertuig of technisch gebrek."

Alternatief voor snorscooter?

Fietsen van Super73 lijken vooral in Amsterdam populair als alternatief voor snorfietsen. Sinds april 2019 moet je daar op een snorfiets een helm dragen en mag je niet meer op fietspaden rijden. Met een opgevoerde fiets sjezen mensen alsnog zonder helm die je kapsel verprutst op fietspaden door de stad. Vanaf juli 2022 is in heel Nederland een helm verplicht op een snorfiets.

Phatfour, een Nederlandse producent van e-bikes met brommer-look, is geen voorstander van opvoeren. "We staan aan de vooravond van een hard groeiend segment van een duurzaam vervoersmiddel", zegt oprichter Mels van Hoolwerff. "We moeten voorkomen dat we een concurrentiestrijd ontketenen wie de snelste e-bike kan maken. Daar kunnen ongelukken van komen en dat gaat ten koste van het eigen succes."

Opvoeroptie verwijderd

Tot eind vorig jaar kon je e-fietsen van het Nederlandse VanMoof via de bijbehorende app opvoeren van 25 tot 32 kilometer per uur, de toegestane snelheid voor trapondersteuning in de VS. Maar nadat klanten in Duitsland beboet werden vanwege hardrijden, verwijderde het bedrijf die optie in de EU.

Er zijn ook elektrische fietsen die legaal harder kunnen dan 25, zogeheten speed pedelecs. Daarop moet je een helm dragen en binnen de bebouwde kom tussen de auto's fietsen in plaats van op het fietspad. Ook moet je een kenteken hebben.