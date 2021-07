Wekdienst 17/7: Watersnood Limburg houdt aan • Wint Verhoeven Gouden Palm?

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De watersnood die Limburg al dagen in zijn greep houdt, duurt voort. Het hoogwater trekt verder naar het noorden en waar het waterpeil zakt, maken gedupeerden de schade op. Volg alle ontwikkelingen vandaag in ons liveblog.

De vliegramp met de MH17 wordt herdacht. Vanwege het coronavirus is de herdenking voor het tweede jaar op rij digitaal. Op 17 juli 2014 werd de Boeing van Malaysia Airlines neergeschoten met een Buk-raket boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om.

In Saudi-Arabië gaat de belangrijkste bedevaart van de islam van start: de hadj. Er mogen slechts 60.000 pelgrims aan meedoen en alleen mensen uit Saudi-Arabië. Ook moeten ze gevaccineerd zijn.

Op het filmfestival van Cannes wordt de Gouden Palm uitgereikt, een van de meest prestigieuze filmprijzen die er zijn. Een van de films die meedoen in de competitie is Benedetta, van Paul Verhoeven.

In de voorlaatste etappe van de Tour de France staat nog een tijdrit op het programma: 30,8 kilometer van Libourne naar Saint-Émilion.

Wat heb je gemist?

Het was vannacht relatief rustig in Limburg. Er waren geen meldingen van grote overstromingen of andere incidenten. Omwonenden van de dijk in Meerssen, waar gisteren een wel werd aangetroffen, mogen sinds 06.00 uur weer terugkeren naar huis.

Inwoners van Roermond moeten nog wat langer wachten. Naar verwachting houdt het extreem hoge waterpeil nog aan tot morgenochtend 06.00 uur, in Venlo tot morgenavond.

In Arcen, ten noorden van Venlo, hebben vrijwilligers vannacht zandzakken gevuld en gelegd: