'Formatie' gaat met stille trom op vakantie, hoe staat het er inmiddels voor?

Het is stil rond de kabinetsformatie. Dat blijft voorlopig zo. Want informateur Hamer en de onderhandelingsteams van VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hebben vakantie. Het idee is dat ze nog wel telefonisch contact hebben, maar dat ze de komende weken vooral gebruiken om tot rust te komen.

Informateur Mariëtte Hamer kondigde het drie weken geleden al aan. De formatie zat muurvast en ze zette Rutte en Kaag, "beiden winnaars van de verkiezingen", aan het werk om de impasse te doorbreken. De twee moesten over hun eigen schaduw heen springen en ondanks de onderlinge verschillen binnen een paar weken een "document op hoofdlijnen" schrijven, een soort aanzet tot een regeerakkoord.

Daarin moeten ze ook rekening houden met de andere vier partijen die nog over zijn: CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Het idee is dat de plannen die VVD en D66 op papier zetten één of meerdere partijen over de streep zal trekken om mee te gaan onderhandelen over de vorming van een nieuwe regeringscoalitie, die kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Hamer plande meteen ook een paar weken vakantie voor iedereen in. Het leek haar een goed idee om even afstand te nemen na een roerige periode, met veel onderlinge wrevel. Vanaf komende week hebben zij en de teams een paar weken formatievrij. En als iedereen weer fris terug is, zouden half augustus de onderhandelingen over een nieuw kabinet kunnen beginnen, stelde de informateur.